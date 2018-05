vrijdag 25 mei 2018 | 14:59 Laatst bijgewerkt: 25-5-2018 | 15:19

Sarah's vriendinnen vonden op zondag 27 augustus 2017 het levenloze lichaam van de Enschedese in een plas bloed in haar woning aan de Tubantiastraat in Enschede. De woning was overhoop gehaald.

Sarah's telefoon en laptop waren spoorloos verdwenen. Bij een eerste onderzoek blijkt uit de locatiegegevens van Jaysons google-account dat hij op zaterdagochtend bij het huis van Sarah is geweest. Volgens zijn advocaat om de relatie te verbreken. Daarna heeft hij alle chats met haar gewist.

Maar bij later onderzoek, blijken de locatiegegevens ineens gewist. "Dat gaat niet zomaar", zegt de officier, die daarmee doelt op opzettelijk wissen.

Buitenechtelijke relatie

Jayson zou met Sarah een buitenechtelijke relatie hebben. De officier van justitie vertelde tijdens een eerdere zitting dat uit appjes tussen de twee bleek dat Sarah zelfs in verwachting was en dat zij Jayson als vader aanwees. Ook zou zij hebben gedreigd om zijn familie in te lichten. Daar was Jayson niet van gediend.

Geen drieling

Tijdens de zitting vandaag bleek dat Kolenberg niet in verwachting was van een drieling, zoals bij een eerdere zitting werd gemeld. Uit sectie blijkt dat de Enschedese in verwachting was van één kind. Het embryo was 53 dagen oud.

Ware identiteit

Omdat Sarah haar kind graag de naam van de vader gaf, wilde zij de ware identiteit van Jayson achterhalen. Blijkt uit de slachtofferverklaring van Sarah's vader. Zo kwam zij te weten dat 49-jarige Jayson D. getrouwd is en twee kinderen heeft.

Sarah had Jayson twee dagen gegeven om contact op te nemen over voorgaande zaken, anders zou ze naar zijn vrouw stappen.

Niet de biologische vader

Jayson D. heeft altijd ontkend de vader van het kind te zijn. Volgens justitie is uit DNA-onderzoek gebleken dat de verdachte inderdaad niet de biologische vader was. "Maar dat maakt ook niet uit, want hij ging er wel van uit dat hij de vader was. En hij was daar niet van gediend, een kind krijgen", stelde justitie tijdens een voorgaande zitting.

Tot nu toe was er alleen gesproken over een druppel bloed van Sarah in de verder brandschone auto van Jayson. Volgens hemzelf is die druppel er gekomen bij een wilde vrijpartij. Ook zou er een schoenafdruk in de plas bloed zijn gevonden, die overeenkomt met Jason's schoenmaat. Echter, justitie kan achteraf toch niet met zekerheid zeggen met welke schoenmaat de afdruk overeenkomt. De schoenafdrukken in bloed zijn geen bewijs meer.

Justitie ziet in Jayson een 'player'. Hij zou de afgelopen tien jaar zichzelf hebben voorgedaan als de piloot Marciano. Hij zou met tientallen vrouwen seksuele relaties hebben gehad.

De rechter doet over twee weken uitspraak.