Vrijdag treedt de nieuwe Europese privacywet AVG in werking. Deze nieuwe wet vereist onder meer dat bedrijven en instanties kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben gekregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.



Dus mailen veel bedrijven en instanties iedereen in hun klantenbestand om opnieuw toestemming te vragen voor bijvoorbeeld het ontvangen van hun nieuwsbrief of om u op hun nieuwe privacyvoorwaarden te wijzen.



Stroomt uw inbox ook over? En wat doet u dan met die mailtjes?



