zondag 27 mei 2018 | 20:06 Laatst bijgewerkt: 27-5-2018 | 20:06

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vier keer nieuws om vrolijk van te worden.

Zeeman Gerrit Oonk en zijn gezin kunnen weer opgelucht adem halen. Gerrit werd enkele maanden voor de kust van India onder belabberde omstandigheden vastgehouden, maar hij is weer vrij man.

Oonk werd ingehuurd als zeeman om samen me teen groep Indiërs en Filipijnen het sloopschip Sea Angel vanuit Dubai naar India te brengen. Letterlijk in het zicht van de haven ontstond er echter ruzie over wie zou opdraaien voor de brandstofkosten, die in de tonnen lopen. De leverancier van de brandstof liet vervolgens beslag leggen op het schip.

Oonk zat drie maanden vast voor de kust van India, er was nauwelijks eten en drinken aan boord. Vorig weekend werd Gerrit op vrije voeten gesteld, dinsdag landde hij op Schiphol.

Nieuwe fiets voor Patrick

Patrick kan weer fietsen, de 47-jarige Kampenaar met het Syndroom van Down moest het een tijdje zonder zijn geliefde driewieler doen omdat deze was gestolen uit de tuin van de instelling waar hij woont.

Vrijdagmorgen stond er een nieuwe fiets voor de deur van Patrick, geschonken door een medebewoner die het rijwiel zelf niet gebruikt.

Nationale voorleeswedstrijd

De twaalfjarige Sarah van Pruissen uit Zwolle is dé voorleeskampioen van Nederland. De Zwolse won woensdag van elf andere finalisten de Voorleeswedstrijd 2018. Het kampioenschap levert Sarah ook een nieuw baantje op: ze is nu Kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. Ze mag daarom meebeslissen over de activiteiten van het museum.

Spontane hulp

Weerman Martijn Groote uit Sibculo zat al een tijdje met zijn handen in het haar. Zijn weerstation werd in het Pinksterweekeinde gestolen waardoor hij door het dagelijkse weerpraatje op Facebook was aangewezen op bestaande weerkaarten op internet.

Maar de afgelopen dagen kreeg Martijn vanuit verschillende hoeken spontaan hulp. “Mensen die me een tientje komen brengen, twee tientjes soms.” Intussen heeft Martijn genoeg verzameld om dit weekend een nieuw station te kunnen kopen.