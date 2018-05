Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Elf Chinese touroperators verblijven sinds vrijdag een week lang in Drenthe, op uitnodiging van die provincie. Met het bezoek wil Drenthe de toeristische mogelijkheden bij de touroperators onder de aandacht brengen, in de hoop dat ze de provincie gaan aanbieden aan hun klanten.

Gedeputeerde Henk Brink: "Het is voor mij een succes als een aantal touroperators zegt: 'dit is een interessante markt'. Nederland is meer dan Giethoorn en Amsterdam." Hij hoopt dan ook dat er straks meer Chinese toeristen naar de provincie komen.

Meer Chinezen naar Drenthe, minder naar 'ons' Giethoorn. Is dat een goed idee? Of moeten we de Chinese toerist niet te veel willen delen met andere provincies?

