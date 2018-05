dinsdag 29 mei 2018 | 10:00 Laatst bijgewerkt: 29-5-2018 | 10:00

In sommige gemeenten in Overijssel wordt nog volop onderhandeld over het coalitie-akkoord, terwijl in andere gemeenten in Overijssel het nieuwe college al is geïnstalleerd. Ruim twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in zes Overijsselse gemeenten de nieuwe colleges intussen aan het werk.

In Enschede en Deventer konden de partijen onlangs opnieuw beginnen, omdat daar de onderhandelingen stuk liepen. in feite begint de oriëntatiefase daar van voren af aan. Er moet opnieuw worden bekeken welke partijen met elkaar om tafel gaan.

Verrassingen tijdens onderhandeling

Ook Raalte, Kampen, Almelo, Haaksbergen, Staphorst, Twenterand en Hengelo hebben nog geen akkoord. Maar daar zitten de partijen die er met elkaar uit willen komen, nog om tafel. Onderhandelen kost echter tijd en partijen komen soms voor verrassingen te staan. Zo worden in Hengelo de coalitiepartijen geconfronteerd met tekorten op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Steenwijkerland had de primeur in Overijssel. Het nieuwe college in de gemeente werd 14 mei geïnstalleerd. Zo'n twee weken eerder waren de partijen op hoofdlijnen akkoord over het nieuwe collegeprogramma.

Ook in Dinkelland, Oldenzaal, Hof van Twente, Hardenberg, en Borne zijn de nieuwe gemeentebesturen al geïnstalleerd. De colleges van Tubbergen, Losser, Ommen, Dalfsen, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle volgen binnenkort.

Tekst gaat verder onder de foto. Het gemeentebestuur van Oldenzaal

Eindverslag Staphorst

De partijen in Staphorst zijn juist nog volop in onderhandeling. In Staphorst kwam de informateur pas vorige week met een eindverslag. Zijn advies is de vorming van een college van SGP, ChristenUnie en CDA. In principe is het een kwestie van tijd voor de partijen eruit zijn.

Problematischer is de situatie in Deventer en Enschede. In Enschede zijn de onderhandelingen voor een nieuwe college afgebroken. "Een gebrek aan chemie en een te groot verschil op inhoudelijk vlak deden de onderhandelende partijen Burgerbelangen, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie na weken van onderhandelen de das om.

Het lijkt er op dat de ontwikkelingen er toe leiden dat de PvdA in Enschede deelt gaat nemen aan de onderhandelingen over een nieuw college.

Coalitie-onderhandelingen afgebroken

27 mei 2018, Verklaring GroenLinks Enschede:

'Wat jammer dat het niet is gelukt met deze partijen. Na een zorgvuldige voorbereiding bleek in de onderhandelingen al vrij snel een gebrek aan tempo.... Lees hier meer : https://t.co/mLiPEXa5tx — GroenLinks Enschede (@GroenLinks053) 27 mei 2018

Extra wethouder bottleneck

Ook in Deventer zijn de onderhandelingen over een nieuw college stopgezet. De partijen konden het niet eens worden over de invulling van de extra wethouder.

Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 werden het aan de onderhandelingstafel wel eens over de noodzaak van een extra, vijfde, wethouder. Maar welke partij moest die wethouder gaan leveren dan? Burgemeester Dadema van de gemeente Raalte moet die onderhandelingen vlot trekken.

De formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 zijn vanavond beëindigd. Het breekpunt tussen de partijen was de invulling van de extra wethouders. Hierover bleken de opvattingen tussen de partijen te ver uit elkaar te liggen.https://t.co/dCqNVZtmbZ — D66 Deventer (@d66deventer) 17 mei 2018

In onderstaande kaart is te zien in welke gemeenten al collegeakkoorden zijn bereikt en waar de nieuwe colleges ook al zijn geïnstalleerd.