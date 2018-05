Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.





Bewoners financieel belonen heeft een positief effect op de afvalscheiding. Dat blijkt uit een proef van de gemeente Zwolle en ROVA. In twee proefwijken werd zeventien procent minder restafval ingeleverd, wat voor 58 procent van de huishoudens een beloning opleverde.

In 2016 boden Zwollenaren gemiddeld zo'n 190 kilo restafval per persoon aan. Het doel is om dit terug te brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2020. Het financieel belonen van inwoners is één van de pijlers om het aantal kilo's te verminderen.



