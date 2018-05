Weer een autobrand in Deventer: "Ik schrok van het knallen van de banden"

dinsdag 29 mei 2018 | 07:08 Laatst bijgewerkt: 29-5-2018 | 10:52

Er lijkt bijna geen nacht meer voorbij te gaan in Deventer zonder dat er een auto in brand vliegt. Vannacht was het raak in de Kosterstraat. Het is daarmee de twaalfde autobrand in de maand mei.

Iets voor half drie vannacht kwam er een melding van voertuigbrand binnen bij de alarmdiensten. De voorzijde van de auto is zwaar beschadigd geraakt door de brand.

Fotograaf: RTV Oost / Bart Kieft Autobrand in Deventer

Ook stapel afval in brand gevlogen

Exact twee uur na de melding van de autobrand vloog verderop in de wijk Keizerslanden een stapel afval in brand. Dit gebeurde in de Prins Bernhardstraat, vijf straten van de Kosterstraat. De brandweer wist dit te blussen.

De politie doet in de loop van de ochtend onderzoek naar de oorzaak van de brand. De omgeving rond de auto is afgezet. Het lijkt erop dat de auto in brand is gestoken, omdat zowel de voorkant als de achterkant van de auto afzonderlijk van elkaar hebben gebrand.

"Het is wel eng"

Onder buurtbewoners begint de angst toe te nemen na weer een brand. "Ik lag boven te slapen en door de gordijnen werd het opeens helemaal oranje", vertelt een buurtbewoonster. "Ik ben geschrokken, ook van de knallen van de banden."

"Waar moet je zoeken", vraagt de vrouw zich bovendien af. "Je kan niet overal maar mensen neerzetten. Dan is het hier, dan is het daar. Ik heb na de brand niet meer kunnen slapen. Het spookt toch door je hoofd."

Tweede nacht op rij

Gisternacht was het al raak in Schalkhaar, waar twee auto's in brand vlogen. Vorige week sloeg de brand van de auto bijna over op een woning in de Werkluststraat.

Deventer tast in het duister: een droevig overzicht van autobranden.