woensdag 30 mei 2018 | 20:55 Laatst bijgewerkt: 30-5-2018 | 20:58

In de speciaal ontwikkelde app konden mensen op het moment dat het vliegtuig over vloog aangeven in hoeverre de geluidsoverlast luider of minder luid dan normaal was. Dankzij gps is vervolgens een overzicht te maken van de geluidsoverlast in een bepaalde plaats of regio.



Luider dan normaal

De eerste resultaten van de Belevingsmelder laten zien dat in 47 procent van de gevallen het geluid van de overkomende Boeing 'luider dan normaal' was. 18 procent van de mensen vond de geluidsoverlast juist meevallen, terwijl de overige 35 procent het geproduceerde geluid als normaal bestempelde.



Het vliegtuig vertrok door technische mankementen uiteindelijk met een flinke vertraging van Schiphol. Om 17:22 uur, twee uur en twee minuten na de geplande vertrektijd, startte de belevingsvlucht pas. Toen hadden al 79 mensen een voorschot genomen op de naderende overlast door hun stem uit te brengen.



Op het onderstaande kaartje zijn alle meldingen te zien

Geen kaart zichtbaar? Klik hier!