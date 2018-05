Burgemeester Heidema roept hulp in van Deventenaren bij oplossen autobranden

dinsdag 29 mei 2018 | 16:31 Laatst bijgewerkt: 29-5-2018 | 17:30

Burgemeester Andries Heidema van Deventer roept de hulp in van de inwoners van Deventer om een eind te maken aan de autobranden in zijn stad. Heidema doet een beroep op het 'niet-pluis-gevoel' van de Deventenaren. "Kijk om je heen als je de hond uitlaat. Niet uit angst, maar wees oplettend. En bel de politie. Liever een keer te vaak gereden."

De autobranden waardoor Deventer de laatste maanden wordt geteisterd zijn een complexe puzzel die moeilijk is op te lossen voor de politie. Dat zegt burgemeester Andries Heidema van Deventer in reactie op de branden in zijn stad. "Het is elke keer weer schrikken." Of er sprake is van één pyromaan durft de burgemeester niet te zeggen. "Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen."

Politie ongelooflijk druk

Het gevoel in Deventer is duidelijk. Wanneer gaat dit stoppen? Want sinds maart is het weer raak in de stad. "Er zijn zo'n zes branden geweest waarbij twaalf auto's in brand zijn gevlogen", schetst Heidema de situatie in zijn stad. De politie is daar ongelooflijk druk mee. Er is opgeschaald om iemand te vinden, maar dat is verdraaid moeilijk."

In 2016 werd het rustiger na een oproep van Heidema aan de inwoners van de stad. De boodschap toen: kijk om je heen en hou in de gaten of je verdachte zaken ziet en meldt dat aan de politie.

Niet-pluis-gevoel

De burgemeester zelf wil niet spreken van een causaal verband tussen zijn oproep en het terugkeren van de rust in 2016. Maar het is voor hem wel reden om opnieuw de hulp van de inwoners van Deventer op te roepen. Heidema doet een appèl op het 'niet-pluis-gevoel' van de inwoners van Deventer.

Politie-onderzoek

Over het politie-onderzoek wil Heidema weinig kwijt. "De politie maakt gebruik van alle mogelijkheden die er zijn. Er wordt gekeken naar camerabeelden, er wordt buurtonderzoek gedaan en natuurlijk technisch onderzoek." Over de beweegreden van de dader tast de

burgemeester in het duister.

Donderdag wordt in Onder De Loep, het opsporingsprogramma van RTV Oost, aandacht besteed aan de branden in Deventer. "Het is belangrijk om mensen via allerlei kanalen ervan bewust te maken dat ze zelf kunnen helpen."