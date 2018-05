dinsdag 29 mei 2018 | 22:43 Laatst bijgewerkt: 29-5-2018 | 23:17

Foto 3 foto's

Het noodweer is ten einde en daarom heeft het KNMI code oranje teruggetrokken. Toch blijft het weerinstituut waarschuwen voor hagel- en onweersbuien die over de provincie trekken. Tot nu toe lijkt Schalkhaar het epicentrum van het noodweer te zijn geweest, in de rest van Overijssel is er voornamelijk wateroverlast.