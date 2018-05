woensdag 30 mei 2018 | 11:36 Laatst bijgewerkt: 30-5-2018 | 12:00

Overijssel beleeft vanmiddag voor het eerst hoe een Boeing 737-800 via het luchtruim van onze provincie op Lelystad Airport afkoerst. De 'belevingsvlucht' moet een idee geven over hoe de vluchtroutes naar Lelystad klinken als het vliegveld open gaat.

Hoe laat het vliegtuig boven uw huis vliegt, vindt u op de kaart hierboven. Wij willen graag weten hoe u het geluid van de Boeing beleeft. Dat kan op verschillende manieren.

Belevingsmelder

Hoort u de Boeing? Dan kunt u het laten weten in onze RTV Oost belevingsmelder. In de melder, die om 15.30 uur op onze website en in onze app te vinden is, deelt u met één druk op de knop uw ervaring.

De gegevens gebruiken we om online, op radio en tv een beeld te geven van hoe Overijsselaars de vlucht beleven. Let op: uw gegevens nemen we maar één keer mee. Druk dus pas op een knop op het moment dat u de Boeing hoort.

Hashtag

Wilt u online meepraten? Dat kan! Op Facebook gaan we rond 15.50 uur live, met twee verslaggevers die op verschillende plekken in Overijssel zijn om samen met inwoners de vlucht te ervaren. Onder die uitzending kunt u reageren met uw Facebookaccount.

Hetzelfde geldt voor de uitzending over de vlucht die we live op Facebook en tv uitzenden om 17.30 uur. Op Twitter kunt u de hele dag de volgende hashtag gebruiken: #belevingsvluchtov.