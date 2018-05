Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

In het AD stelt Perspectief Herstelbemiddeling dat veroorzakers en slachtoffers van verkeersongevallen veel vaker met elkaar in contact moeten worden gebracht. Op dit moment gebeurt dat bijna niet, zegt de organisatie.

Veilig Verkeer Nederland juicht het initiatief toe. Tegen de krant zet Rob Stophorst van VVN: "Het kan voor slachtoffers en daders in de verwerking goed helpen te duiden wat er is gebeurd. Dit is een goede ontwikkeling."

Wat denk jij?

Laat het weten door te reageren!