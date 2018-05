Luchtvaarteconoom Heerkens: 'Hinder vluchten Lelystad onvermijdelijk'

donderdag 31 mei 2018 | 11:39 Laatst bijgewerkt: 31-5-2018 | 11:46

De discussie die nu rond de geluidsoverlast van Lelystad Airport wordt gevoerd is er één die puur een gevolg is van onze welvaart. Vliegen is eigenlijk zo goedkoop geworden, dat het nauwelijks nog wat kost. We willen allemaal voor twee tientjes op vakantie naar Rome, maar is dat de milieubelasting wel waard?"

Ontmoedigingsbeleid

Dat is wat Hans Heerkens betreft de vraag waar alles om draait. Het mag allemaal wel wat minder, vindt Heerkens. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen en beter nadenken over de gevolgen die het vliegen heeft voor de omgeving waarover heen wordt gevlogen. En dan gaat het niet alleen om de geluidsoverlast, maar ook om de milieubelasting van al die vliegkilometers.

Is minder vliegen verplaatsing van het probleem?

"Ik begrijp de klachten van de bewoners onder de nieuwe route wel, maar dat is voor mij geen reden om tegen het vliegveld te zijn." Heerkens vindt het niet onredelijk dat de overlast gespreid wordt over Nederland, Tegelijkertijd pleit Heerkens voor een veel bredere discussie over het gedrag van Nederlanders. Want als vliegen minder wordt, wil dat nog niet direct zeggen dat daarmee problemen voor het milieu zijn opgelost.