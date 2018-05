Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik hier.



Zeker twintig Nederlandse gemeenten voeren een pin-only beleid aan hun balies. Dat is veiliger voor de medewerkers, stellen de gemeenten. Met name ouderen geven echter aan liever contant te betalen als ze een nieuw rijbewijs of paspoort nodig hebben.



En dat zou ook moeten kunnen, zegt minister Ollongren na vragen uit de Kamer. Ze belooft de gemeenten hier op aan te zullen spreken: contant betalen zou mogelijk moeten blijven.



Terecht? Of hebben de gemeenten groot gelijk en is cash achterhaald en nodeloos onveilig?



Laat het weten door te reageren!