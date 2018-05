Vier daken Vriezenveen bezwijken onder noodweer, één gewonde

donderdag 31 mei 2018 | 15:59 Laatst bijgewerkt: 31-5-2018 | 17:38

Door de hevige regenval is in Vriezenveen vanmiddag een deel van het dak van woonboulevard Löwik bezweken. Ook kampt het bedrijf met zware wateroverlast. Eén persoon raakte licht gewond.

De bedrijfsvloer is volgestroomd met regenwater, het bedrijf is daarom donderdagavond en vrijdag dicht.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het water uit het bedrijf in het kanaal te pompen. Doordat een deel van het dak aan het Westeinde ingestortte raakte één persoon gewond. De gewonde is op eigen gelegenheid naar de huisarts gegaan.



Nog drie daken

Ook drie andere daken in Vriezenveen stortten deels in, meldt de brandweer. Tussen drie en vier uur ontving de brandweer in Almelo en Vriezenveen liefst 26 meldingen van wateroverlast. Een uur later kwamen er maar liefst 58 meldingen binnen.



Bij de meeste incidenten ging het om wateroverlast zoals onder water gelopen woningen, straten en omhoog gekomen putdeksels. Bijzonder zijn vier deels ingestorte daken van bedrijfspanden in Vriezenveen en Almelo.

In #Vriezenveen rekent het stevig. Daardoor is een deel van een dak van een bedrijfsgebouw aan het #Westeinde bezweken. Eén persoon is lichtgewond geraakt en op eigen gelegenheid naar de huisarts gegaan. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) 31 mei 2018

#weer #almelo #vriezenveen Tussen 15.00 en 16.00 uur hebben we in totaal 26 meldingen van wateroverlast gehad. Daarbij zijn drie bedrijven getrokken door deels ingestorte daken. Daarbij is 1 persoon lichtgewond geraakt. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) May 31, 2018

Veel water bij Löwik in Vriezenveen, het dak bezweek door de hevige regenval. pic.twitter.com/OAWtd2zPih — RTV Oost Live (@rtvoostlive) 31 mei 2018