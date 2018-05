VVD blij dat COC in gesprek gaat met Anninksschool over schrappen homorol

donderdag 31 mei 2018 | 16:33 Laatst bijgewerkt: 31-5-2018 | 16:32

Homo-belangenvereniging COC gaat in gesprek met de Anninksschool vanwege het schrappen van een homorol in een schoolmusical. Dat zegt de VVD uit Hengelo.

Het schrappen van de rol uit de musical leidde tot veel kritiek en een gespannen sfeer bij de school. "Het COC heeft ons laten weten dat zij een afspraak hebben gemaakt met de Anninksschool", vertelt VVD-fractievoorzitter Onno Friechter uit Hengelo.

Blij met initiatief kinderen

"Ik was in eerste instantie blij toen ik las dat de kinderen met het initiatief kwamen om een homorol toe te voegen aan de musical. Dat geeft aan dat het goed gaat met de homo-emancipatie in Nederland."

Standpunt VVD

"Ik schrok toen ik las dat de directeur het besluit had genomen om de rol te schrappen. De reden was dat er één iemand tegen de rol was in verband met geloofsovertuigingen. Dat lijkt me niet de manier waarop we met elkaar in Nederland omgaan."

Doel

"Wat ik het belangrijkste vind is dat scholen uitstralen dat het normaal is in Nederland om homo te zijn."