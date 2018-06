vrijdag 1 juni 2018 | 15:08 Laatst bijgewerkt: 1-6-2018 | 13:54

In de serie "Een toekomst voor Marijn" gaat de zoektocht verder naar een goed onderkomen voor de meervoudig gehandicapte Marijn van Dijk. Zijn ouders Miranda en Alco gingen kijken bij een woonvorm die zou kunnen voldoen aan hun eisen, maar ook zou kunnen voldoen aan wat Marijn nodig heeft.

Nieuwe blog

Daarnaast heeft Miranda ook weer een nieuwe blog geschreven. Dit keer gaat die over duidelijkheid. Voor Marijn is het heel belangrijk om van te voren te weten wat er gaat gebeuren. Als het gezin Van Dijk afwijkt van het bedachte plan, kan dat grote problemen opleveren, want dan wordt Marijn dwars.