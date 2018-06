zondag 3 juni 2018 | 21:00 Laatst bijgewerkt: 3-6-2018 | 21:00

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vier keer berichten om vrolijk van te worden.

Wat doe je als een één meter slang onder je auto ziet? Eerlijk zeggen.. In Hengelo werd dit scenario maandagavond werkelijkheid. Bewoner Matia Nikolic bedacht zich geen moment en wist de rattenslang met behulp van een bezem te vangen en in een plastic bak te stoppen. De held van de straat had deze techniek gezien op Discovery Channel.

Links op de foto Carola, rechts Piet. Carola viel vorige week zaterdag tijdens de Vechtdaltour van haar racefiets en Piet bleef een uur bij haar terwijl ze met een gekwetste schouder moest wachten op medische hulp. Via Twitter probeerde Carola dinsdag met haar reddende engel in contact te komen om de mysterieuze Piet te bedanken voor onbaatzuchtige actie. En zowaar, na een interview op Radio Oost belde Piet live in de uitzending terug. Carola kon haar geluk niet op..

De door suikerziekte geteisterde Fons bleef negen jaar kwakkelen; alsof het inspuiten van insuline totaal geen effect had. "Totale onthouding, onder de kerstboom liggen en niets doen, het hielp allemaal niets." Totdat bij onderzoek in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem het bizarre euvel aan het licht kwam: verkeerde injectienaalden. Want nadat hij een ander type injectienaald had gebruikt, daalde zijn bloedsuikerspiegel spectaculair en ging er een wereld voor de Gorenaar open. "Mijn dochter zei al: ‘We hebben een hele andere papa gekregen’."

Verandering van spijs doet eten, zal een Hengeloër donderdagavond gedacht hebben. Hij besloot zich vervolgens te verschansen in een zestig meter hoge bouwkraan 'om van het uitzicht te genieten'. De politie kende de man en sommeerde hem telefonisch naar beneden te komen. Dat lukte na een half uur uiteindelijk. De man bleek iets te diep in het glaasje te hebben gekeken en werd gearresteerd door de politie.