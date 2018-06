Liefhebbers van oldtimers halen hun hart op in het centrum van Nijverdal

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Volgens SWOV is het alcoholslot de enige oplossing tegen drankrijders. In maart wees het kabinet de herinvoering van het alcoholslot nog af omdat er teveel juridische haken en ogen aan zouden zitten.

Wat vindt u? Moet het alcoholslot weer opnieuw worden ingevoerd? Of ziet u meer heil in de straffen omhoog gooien of meer alcoholcontroles?