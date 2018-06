Hoe zat het ook alweer met chroom-6? Vijf vragen en antwoorden

maandag 4 juni 2018 | 12:13 Laatst bijgewerkt: 4-6-2018 | 13:42

Uit een eind vorige week uitgelekt rapport blijkt dat Defensie aansprakelijk is voor het eigen personeel dat ziek is geworden door het intussen veelbesproken chroom-6. Ook in deze regio maakte chroom-6 slachtoffers onder personeel van het NAVO-depot bij Aadorp en de Vliegbasis Twenthe.

Uit het onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt ook dat Defensie al sinds 1973 wist van de gevaren van chroom-6.

Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een chemische stof die wordt toegevoegd aan verf, waardoor het extra bescherming biedt aan militair materieel als vliegtuigen en tanks. Defensie gebruikt chroom-6 sinds 1984.



Wat zijn de gevaren van chroom-6?

Chroom-6 is giftig. In vaste vorm is er niets aan de hand, maar het is schadelijk zodra het vrijkomt bij bijvoorbeeld verven, schuren. Bij contact met de huid of door inademing kunnen de gebruikers allerlei aandoeningen oplopen. Diverse ziekten, maar ook meerdere vormen van kanker. Tientallen slachtoffers zijn al overleden.



Hoeveel slachtoffers heeft chroom-6 gemaakt?

Bij de vijf Amerikaanse NAVO-bases werkten tussen 1984 en 2006 tussen de 2000 en 3000 mensen. Maar ook zijn er slachtoffers gevallen onder het personeel van de Vliegbasis Twenthe. De Hengelose letselschadespecialist Yme Drost behartigt alleen al de belangen van meer dan 300 gedupeerden.

De gevaren van chroom-6 waren al sinds de zeventiger jaren bekend. Waarom heeft Defensie daar al die tijd niets mee gedaan?

Volgens het RIVM-onderzoek bestond de vrees dat de Amerikanen de zogenoemde POMS vroegtijdig zouden sluiten wanneer ze kostbare investeringen zouden moeten doen voor verbeterde werkomstandigheden.



Hoe nu verder?

Nu de aansprakelijkheid van Defensie in dit rapport is vastgesteld, moet er een schaderegeling worden getroffen met de zieke werknemers. De militaire vakbonden en het ministerie hebben daar de afgelopen tijd achter de schermen met elkaar over gesproken. De komende tijd wordt meer duidelijk over de bedragen die met de schadeclaims zijn gemoeid.

Letselschadespecialist Drost noemt het RIVM-onderzoek een belangrijke doorbraak. Vooral als het gaat om de vaststelling of een ziekte daadwerkelijk is veroorzaakt door chroom-6. Voorheen lag de bewijslast bij de zieke werknemer, maar door het RIVM-rapport worden de rollen nu omgedraaid: Defensie moet voortaan aantonen dat de gezondheidsklachten níet het gevolg zijn van chroom-6.