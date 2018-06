Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



De gemeente Olst-Wijhe werkt aan een Energievisie, waarin windmolens ongetwijfeld een rol zullen spelen. Maar veel burgers laten zich slecht informeren, constateert wethouder Blind.



Om ze een goed beeld te geven van een windpark mocht zaterdag een delegatie voor- en tegenstanders met de wethouder mee naar Windpark Noordoostpolder, bij het IJsselmeer. Om uit eerste hand te ervaren wat een windmolen in je omgeving met je doet.



Mooi initiatief van de gemeente? Of is dat niet de taak van de gemeente en moeten burgers zichzelf beter informeren?



