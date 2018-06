Pro-formazitting in hoger beroepszaak moord Joey Moes uit Enschede van start

woensdag 6 juni 2018 | 11:39 Laatst bijgewerkt: 6-6-2018 | 12:29

In Zwolle begon vandaag de pro-formazitting in de hoger beroepszaak tegen de verdachte van de moord op Joey Moes uit Enschede. De zaak wordt woensdag 27 juni en vrijdag 29 juni behandeld.

De verdachte, Diego U., werd vorig jaar door de rechtbank in Almelo vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste toen 18 jaar celstraf.

Joey Moes werd eind 2014 aan de Zonstraat in Enschede doodgeschoten. Hij werd opgewacht en van dichtbij onder vuur genomen. Moes overleed kort daarna.

Drugs

Aanleiding voor de schietpartij is vermoedelijk een ruzie over een partij drugs. Diego U. wordt aangehouden. Hij zou, volgens het Openbaar Ministerie, een sms hebben verstuurd naar Joey Moes. Daarin stond dat hij naar de parkeerplaats aan de Zonstraat moest komen, waar hij later is neergeschoten. Het OM verdenkt Diego U. van de moord, maar U. heeft altijd ontkend.

Vorig jaar eiste het OM 18 jaar celstraf tegen U. Maar de rechtbank vond het bewijs te dun en sprak hem vrij. Het Openbaar Ministerie ging tegen het vonnis in hoger beroep.

Slordigheden OM

De aanloop naar het hoger beroep verliep echter niet vlekkeloos. Het OM diende een verkeerd zaaknummer in. Ook werd een verkeerde datum op de formulieren gezet. Er moest een speciale regiezitting komen om te beoordelen of het hoger beroep wel door kon gaan. Eind maart bepaalde de rechtbank dat, ondanks de slordigheden van het OM, het hoger beroep vandaag van start gaat.