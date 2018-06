Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Geen spaghettibandjes en korte broekjes voor meiden, geen t-shirts met middelvingers voor jongens. De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle probeerde met een ludieke paspop-actie aan te geven waar de grens ligt voor de kleding van hun leerlingen.



Dat schoot aanvankelijk in het verkeerde keelgat van enkele vrouwelijke leerlingen, die het opvatten als een verbod op korte broeken. Ook zouden enkele leerlingen naar huis zijn gestuurd om andere kleding aan te trekken.



Directeur Mathieu van Tienhoven stelt dat de soep niet zo heet gegeten wordt: "Als school was het nooit onze bedoeling om een korte broek te verbieden. Maar er zijn hier op school wel grenzen."



Is dat wel aan een school om te bepalen? Of heeft het Thorbecke groot gelijk?



Laat het weten door te reageren!