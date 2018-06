woensdag 6 juni 2018 | 13:36 Laatst bijgewerkt: 6-6-2018 | 13:37

De partijen willen snel antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, liefst vandaag nog, mondeling voorafgaande aan het algemeen spoordebat, vanmiddag.

Impasse doorbreken

Op initiatief van de ChristenUnie en de VVD fractie is een salvo aan Kamervragen op Staatssecretaris van Veldhoven afgevuurd. De fracties willen opheldering. Wie is verantwoordelijk voor de problemen rond de spoorlijn en station Stadshagen? Wie draait op voor de kosten? Is er een oplossing voor de problemen? En wie moet de impasse doorbreken?

Tekst gaat verder onder de foto

Vragen, vragen en nog eens vragen. De staatssecretaris zal een forse kluif hebben aan de beantwoording en moet zich beraden op de vraag of ze als toezichthouder van ProRail persoonlijk moet ingrijpen in het regionale spoorlijndrama.

Nationale blunder

Spoorwegbeheerder ProRail incasseert intussen forse kritiek uit de Tweede Kamer. 'Prutswerk', 'wanprestatie' en 'nationale blunder' zijn krachttermen die de lokale en landelijke politiek de afgelopen weken aan het adres van de spoorwegbeheerder hebben geuit.

De betrokken partijen, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de Kamperlijn en het nieuwe station Stadshagen komen er samen voorlopig niet uit. ProRail, de provincie Overijssel, vervoerder Keolis en gemeenten, bevinden zich in een impasse. Er wordt nog wel gepraat maar er wordt vooral veel gesteggeld over de vraag wie verantwoordelijk is en wie opdraait voor de kosten.

Weggegooid geld

Lokale overheden hebben al veel geld in het project zitten. Voor de elektrificatie en snelheidsverhoging van het spoor heeft de provincie 14,7 miljoen euro betaald. Nu er door de zachte bodem maar 100 kilometer per uur over de nieuwe spoorlijn gereden kan worden, in plaats van de gewenste 140 kilometer per uur, lijkt dat voor een deel weggegooid geld.

Ook de aanleg van station Stadshagen waarvoor de gemeente Zwolle ruim 11 miljoen euro investeerde is een desinvestering zolang het station Stadshagen niet gebruikt kan worden.

Oplossing mijlenver weg

Mogelijke oplossingen voor het probleem gaan veel geld kosten. Aanpassingen van technische aard aan de zachte bodem en de spoorlijn kosten tussen de 34 en 100 miljoen. En aanpassingen aan de huidige dienstregeling zijn kostbaar en volgens sommige partijen onveilig. De oplossing lijkt mijlenver weg.

De Tweede Kamer hoopt vandaag op antwoorden van de staatssecretaris.