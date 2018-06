Flamingo's op bezoek in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle

donderdag 7 juni 2018 | 12:21 Laatst bijgewerkt: 7-6-2018 | 12:34

Volgens Ruben komen de vogels vrijwel zeker uit de kolonie die zich jaren geleden heeft gevestigd in het Zwillbrocker Venn, vlak over de grens bij Winterswijk.

Ontsnapte flamingo's

"Jaren geleden zijn er ergens Chileense flamingo's ontsnapt. Deze hebben zich gevestigd in Duitsland en Europese flamingo's hebben zich door de jaren heen bij deze groep gevoegd." Waar de flamingo's precies zijn ontsnapt weet Ruben niet, maar het is volgens hem onmogelijk dat ze uit Zuid-Amerika de oceaan zijn overgevlogen.

Er worden vaker flamingo's gespot in Overijssel, ook bij de IJssel in Deventer en vorig jaar nog in het Vechtpak in Hardenberg. Volgens de ecoloog pendelen de flamingo's tussen het Deltagebied in Zeeland en het Zwillbrocker Venn. "Het ven in Duitsland is een afgesloten eilandje waar ze broeden, hier in Overijssel zijn ze voornamelijk voor voedsel."