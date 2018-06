Zware Deventer delegatie naar Nationale Special Olympics; 80 sporters, 35 coaches

Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De Enschedese politie gaat snelheidscontroles uitvoeren in drie straten die zijn uitgekozen door haar Facebookvolgers. Uit een selectie van tien straten konden bezoekers van de Facebookpagina kiezen waar volgens hen de controles moesten plaatsvinden.

Is dat een opmerkelijk besluit? Moet de politie deze informatie niet zelf inwinnen en tot deze conclusie komen? Het is relatief eenvoudig zo'n poll te manipuleren, denkt de advocaat van de duivel. Of is Facebook nou eenmaal de nieuwe manier waarop tips binnenkomen en moet de politie daar gebruik van maken?

