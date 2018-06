Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De zomerfeesten zetten een nieuw wapen in, in de strijd tegen comazuipen of ander extreem drankmisbruik door jongeren. Na een eerste succesvolle experiment vorig jaar moeten minderjarige bezoekers van de drukbezochte zomerfeesten in Hengevelde voortaan een blaastest afleggen. Wanneer blijkt dat ze hebben gedronken, komen ze er niet in.

De grens ligt bij een promillage van 0,2: net als in het verkeer bij zogenoemde beginnende bestuurders.

Een goede ontwikkeling?

