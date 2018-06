vrijdag 8 juni 2018 | 15:07 Laatst bijgewerkt: 8-6-2018 | 15:28

Dat geldt dus voor Marijn. Hij is veertien jaar oud en meervoudig gehandicapt. Daardoor heeft hij het verstandelijk vermogen van een tweejarige. Een bezoek aan een arts, of dat nou voor een ingreep is of niet, is een hele onderneming. Zijn ouders Miranda en Alco moeten ook altijd allebei mee. En dan maar hopen dat zo'n bezoek ook gaat zoals het gepland is, dat het bijvoorbeeld niet uitloopt.

Onlangs ging Marijn weer op bezoek bij de kinderarts, die altijd heel goed meedenkt met Miranda en Alco. Een verslag van dat bezoek is terug te vinden in de nieuwe blog van Miranda. Klik op onderstaande foto.