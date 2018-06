vrijdag 8 juni 2018 | 17:45 Laatst bijgewerkt: 8-6-2018 | 17:47

"Op het randje, maar eigenlijk niet wenselijk." Dat zegt advocaat Natascha Niewold van Valegis Advocaten over het voornemen van FC Twente om supporters van de club andere supporters van FC Twente te laten bellen met de vraag waarom zij hun seizoenkaart niet hebben verlengd. Het is in strijd met de nieuwe privacywet, de AVG , om telefoonnummers te delen met derden.

Het advies van Niewold, gespecialiseerd in privacywetgeving, luidt dat FC Twente zou moeten afzien van de bel-actie door supporters.

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): veel bedrijven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties worstelen er mee. Ook FC Twente, want uit navraag blijkt dat bij de club ook wordt nagedacht over de vraag of het wettelijk gewenst is dat supporters van de club privacygevoelige gegevens van andere supporters krijgen.

Wat is er aan de hand?

Medewerkers van FC Twente pakken maandag en woensdag de telefoon om supporters te bellen die hun seizoenkaart niet hebben verlengd. In de hoop die supporters alsnog te bewegen tot het verlengen van die kaart. Supporters van FC Twente die dit hoorden meldden zich spontaan met de vraag of ze kunnen helpen. "Een prachtig initiatief", aldus een woordvoerder van FC Twente.

Meest gelezen nieuws: Seizoenkaart niet verlengd? Vriendenkring FC Twente gaat fans die hebben opgezegd bellen https://t.co/z2ez3WQ1vJ #rtvoost — RTV Oost (@rtvoost) 8 juni 2018

Ook supporters vragen zich af of het zomaar mag wat FC Twente en de supporters willen. Er worden immers gegevens van supporters verstrekt aan derden.

Tekst gaat verder na de foto.

Fotograaf: @joost_lammers Vragen over initiatief FC Twente

Gegevens gedeeld

Advocaat Natascha Niewold kan zich de vragen die leven bij supporters heel goed voorstellen. "Supporters van de club hadden van te voren moeten worden verteld dat hun gegevens gedeeld zouden kunnen worden met andere supporters, iets wat voor de invoering van de AVG niet gebeurde."

Als FC Twente de vraag voorgelegd krijgt of de club seizoenkaarthouders vooraf heeft ingelicht dat gegevens gedeeld kunnen worden met derden, verwijst een woordvoerder van de club naar de algemene voorwaarden van voetbalbond KNVB.

Daar staat onder de kop: 'bepalingen met betrekking tot (S)CC-houders' dat gegevens van seizoenkaarthouders verstrekt kunnen worden aan de KNVB. Ook zijn clubs gerechtigd om onderling gegevens uit te wisselen. Over andere soorten van uitwisseling van persoonsgegevens is in de voorwaarden van de KNVB niets terug te vinden.

Wat zou FC Twente moeten doen?

Als Niewold een advies zou moeten geven aan FC Twente? Dan zou ze de club aanraden om de supporters niet te laten bellen. "Het mag strikt genomen niet."

De advocaat erkent dat er sprake is van een grijs gebied, omdat de supporters bellen onder de vlag van FC Twente. Volgens de regels mag FC Twente namelijk wel supporters bellen om te vragen waarom zij afzien van verlenging van een seizoenkaart. Dat heeft te maken met

het gerechtvaardigd belang van direct marketing

Wat betekent dat dan?

FC Twente en supporters die een seizoenkaart van de club hebben, zijn een relatie met elkaar aangegaan. Als een supporters besluit de seizoenkaart op te zeggen en dus de relatie tussen beide partijen te beëindigen dan staat FC Twente in haar recht om op korte termijn te vragen waarom de seizoenkaart is opgezegd.

Op overtreding van de nieuwe privacywet, die Algemene Verordening Gegevensbescherming, staan forse maximumstraffen. Maar zover zal het voor FC Twente niet komen, denkt advocaat Natascha Niewold, mocht de club toch supporters laten bellen maandag en woensdag.

"Een maximale boete gaat dit niet opleveren. Het is toch een beetje een verenigingsgebeuren", oordeelt Niewold. Als de Autoriteit Persoonsgegevens er überhaupt al een zaak van maakt.

Of FC Twente ook daadwerkelijk de supporters die zich nu spontaan hebben aangemeld laat bellen, staat nog niet vast. De club is daar nog mee bezig. "Wij zullen alles binnen de wettelijke regels plaats laten vinden", aldus de woordvoerder van FC Twente.