zaterdag 9 juni 2018 | 18:29 Laatst bijgewerkt: 9-6-2018 | 18:28

De politie kwam de drugs op het spoor toen de 28-jarige man aan de kant werd gezet in Zuidveen. Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed was van drugs. In de auto werden ook drugs gevonden.



Huiszoeking

Gezien de aangetroffen drugs werd een woning in Ossenzijl doorzocht. Daar vond de politie meerdere hoeveelheden hard- en softdrugs. Deze zijn in beslag genomen.







De verdachten zijn ingesloten te Zwolle en de recherche doet verder onderzoek. Een arts nam bloed af en het NFI zal onderzoeken of de bestuurder te veel drugs in zijn bloed had om een voertuig te mogen besturen.