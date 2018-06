Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

We weten het allemaal: een appeltje voor de dorst is belangrijk, want wat als de wasmachine of de auto het begeeft? 86 procent van de Nederlanders spaart dan ook, maar toch heeft toch heeft 40 procent niet genoeg voor een goede financiële buffer. Dat blijkt uit onderzoek door fintechbedrijf Savedo, waarover RTL Nieuws vandaag schrijft.

Wij vragen ons af: hoe doen Overijsselaars het? Spaar jij trouw elke maand en heb jij volgens het NIBUD genoeg in jouw spaarvarken zitten om tegenvallers op te vangen? Of is sparen voor jou helemaal niet zo vanzelfsprekend?

Laat het weten door te reageren!