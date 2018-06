woensdag 13 juni 2018 | 09:16 Laatst bijgewerkt: 13-6-2018 | 09:17

Met een crossmotor door een winkelcentrum toeren, het lijkt zo grappig om dat eens uit te proberen. Maar in een video die nu rondgaat op het internet, is te zien dat een vader nog maar net zijn dochtertje naar de kant weet te halen. De 'stunt' is opgenomen in het winkelcentrum Groot Driene in Hengelo.