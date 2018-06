Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Om de uit-supporters in hun eigen vak te houden besloot voetbalvereniging DETO zaterdag, in samenspraak met de politie, om bier te verkopen langs het veld. Het plan mislukte helaas; tientallen supporters gingen alsnog met elkaar op de vuist tijdens het promotieduel.



Vandaag werd bekend dat DETO met deze bierverkoop zelfs een boete van de KNVB riskeert. Volgens de regels van de bond is de verkoop van bier rondom voetbalwedstrijden alleen toegestaan in de kantine en op een eventueel aanliggend terras.



Goede regel? Of moet een voetbalclub gewoon vrij zijn om bier te verkopen langs het veld?



Laat het weten door te reageren!