Minister Bruins wil het in de wet hebben: als streekziekenhuizen plannen maken om afdelingen te sluiten, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de ZGT in Hengelo, moeten ze dat voortaan in een vroeg stadium melden bij de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit.



Andere voorwaarde die de minister stelt, is dat gemeenten en omwonenden in een vroeg stadium worden geraadpleegd. Bewoners moeten kunnen aangeven hoe ze over de plannen denken 'zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming'.



Als de situatie zich voordoet, praat u dan mee? Of laat u zulke beslissingen liever over aan professionals?



