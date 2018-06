vrijdag 15 juni 2018 | 11:10 Laatst bijgewerkt: 15-6-2018 | 12:11

Het is de harde waarheid, volgens een onderzoek van Beslist.nl: in Overijssel wordt het meest gesnurkt. De vraag naar anti-snurkmiddelen is in onze provincie het grootst. Daarmee zijn wij beoordeeld als de 'snurkprovincie' van Nederland.

Het online winkelcentrum analyseerde het winkelgedrag van 300.000 consumenten. Er werd gekeken naar hun keuzes op de beddenafdeling, waarbij ook gekeken werd naar middelen rondom snurken, in slaap vallen en wakker worden.



Overijssel op zoek naar remedie tegen snurken

Twintig procent van de Nederlanders slaapt slecht. Een van de veelvoorkomende oorzaken is snurken of het snurken van de partner. Opvallend is dat snurken volgens Beslist.nl vooral voorkomt in de noordoostelijke provincies, met Overijssel dus aan de top.

Waarom dat zo is, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Maar, niet getreurd: ook in Zeeland is men vaker op zoek naar een remedie tegen snurken.



Zeeuwen gebruiken vaakst slaapmiddelen

Niet in slaap vallen is een ander groot slaapprobleem. Veel mensen gebruiken daarom slaapmiddelen. In Zeeland is de vraag naar zulke slaapmiddelen het grootst.

Friesland en Gelderland zijn de nummers twee en drie als het aankomt op slaapmiddelen. Ook in Overijssel en Flevoland is er sprake van bovengemiddelde interesse voor middelen die het slapen bevorderen.

Het hele onderzoek door de website: