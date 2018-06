zondag 17 juni 2018 | 13:53 Laatst bijgewerkt: 17-6-2018 | 13:53

Wanneer de Go Ahead Eagles en De Graafschap elkaar in maart dit jaar treffen, gaat het helemaal mis. Vijftien supporters van de Eagles bestormen het veld en vallen spelers van De Graafschap aan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet het incident onderzoeken. Van beschilderde klomp tot veldbestormingen en alles daar tussenin: een overzicht van wat er tijdens èn in aanloop naar de wedstrijd misging.

Het was nooit echt een risicowedstrijd; Go Ahead Eagles - De Graafschap. Volgens het evaluatierapport van het Auditteam Voetbal en Veiligheid begon het euvel drie jaar geleden, tijdens de eerste play-offwedstrijd om promotie en degradatie.



2014-2015

(Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)

Waar de eerste wedstrijd van het tweeluik in de play-offs rustig verloopt, gaat het in Deventer mis. Twee supporters van Go Ahead Eagles stormen het veld op. De scheidsrechter legt de wedstrijd kort stil. Uiteindelijk verliest Go Ahead Eagles, waardoor de club degradeert. (Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)



Na de wedstrijd blijft het nog lang onrustig rondom het stadion; de politie arresteert tien mensen voor ordeverstoring, belediging en opruiing.



2015-2016

Het seizoen er op treffen beide clubs elkaar opnieuw tijdens de play-offs. Dit jaar is de sfeer vanaf het eerste duel grimmig; supporters van beide clubs provoceren elkaar continu. Er wordt met flessen en vuurwerk gegooid. (Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)



De Eagles winnen de eerste wedstrijd in Deventer overtuigend met 4-1. Na afloop gaan Eagles fans het veld op om de overwinning te vieren. Een klein groepje loopt naar het uitvak om Graafschap-supporters te provoceren, één van hen gooit een fakkel het uitvak in. De temperatuur van deze fakkels kan oplopen tot duizend graden Celsius. Niemand raakt gewond. Go Ahead Eagles-fans vieren de overwinning met de spelers (Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)

Tweede duel

De tweede play-off wedstrijd verloopt opnieuw onrustig. De Graafschap degradeert na een 1-1 gelijkspel, waarna woedende Graafschap-supporters het veld bestormen. (Fotograaf: Pro Shots / Ronald Bonestroo)



Een aantal supporters rent naar het uitvak, waar de Eagles supporters nog feestvieren met eigen spelers. Een confrontatie volgt. Eagles-spelers worden aangevallen.

2017-2018

De dagen voorafgaand aan de wedstrijd in maart dit jaar staan in het teken van onrust en provocatie. De vele kleine, onschuldige pesterijen zorgen voor een dreigende sfeer in de aanloop naar het duel.

Het begint met Go Ahead Eagles supporters die de 'Graafschapklomp' bij het stadion in Doetinchem bekladden. Het blauw-witte icoon is voor even rood-geel, tot woede van de harde kern van de Graafschap.



(Foto: Omroep Gelderland)

In de dagen voor de wedstrijd is er extra nachtbewaking bij de Adelaarshorst in Deventer. De politie ontvangt signalen dat Graafschap-hooligans met de harde kern van Zwolle wil samenwerken om Eagles-fans aan te vallen.



Gestolen vlag

Ondertussen worden stickers met 'Fuck de Graafschap' gevonden in het centrum van Doetinchem. Supporters van De Graafschap slaan terug door een vlag te stelen van Go Ahead Eagles. De vlag zou uit café de Borrelhoek zijn gestolen, een kroeg waar veel Eagles-supporters komen.

Café De Borrelhoek in Deventer (Google Street View)

De politie beseft dat het al vóór de eerste wedstrijd mis kan gaan. Om een confrontatie te voorkomen, surveilleren er die zaterdag extra agenten in het centrum van Deventer. Ook café De Borrelhoek wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Ondanks de drukte in de stad, blijft een confrontatie uit.

Wedstrijddag dit jaar

Zondag 4 maart 2018, speelronde 27. De wedstrijddag begint rustig. Go Ahead Eagles organiseert een 'family day' op het supportersplein, waardoor er veel kinderen op de tribune zitten. De sfeer is goed.

Direct na het eerste fluitsignaal wordt er in Vak 19, waar de harde kern van Go Ahead Eagles zit, een fakkel ontstoken. Direct daarna gooien fans vuurwerk op het veld. De scheidsrechter legt de wedstrijd, die nog geen drie minuten onderweg is, stil. (foto: Pro Shots / Erik Pasman)

De trainer van Go Ahead Eagles, Jan van Staa, spreekt het publiek toe. Het wordt rustiger in de Adelaarshorst. Dertien minuten nadat de scheidsrechter de wedstrijd stil heeft gelegd, wordt er weer gevoetbald. Trainer Jan van Staa spreekt het publiek toe (Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)



De sussende woorden van Van Staa lijken te werken; het blijft relatief rustig in het stadion. Ook wanneer De Graafschap in de vijftiende minuut op voorsprong komt, blijft de sfeer goed.

Oude garde

De politie houdt de tribunes vanuit de controlekamer scherp in de gaten. Tijdens de eerste helft worden de twee fakkelgooiers herkend. De veiligheidscoördinator besluit niet in te grijpen om de rust in het vak te bewaren.



Ondertussen komt er bij de politie informatie binnen dat er wel degelijk iets speelt op Vak 19. Er blijken leden van de oude garde van Go Ahead Eagles-hooligans op de tribune te zitten. De groep is al lang niet meer gezien in het stadion. De politie besluit niet in te grijpen, maar er ontstaat een "onderbuikgevoel". De sfeer in de controlekamer en in het stadion is gespannen. De Graafschap komt op voorsprong, supporters laten een spandoek zien met de tekst 'Verneder ze'

0-2

Wanneer de Graafschap in de tweede helft de 0-2 maakt, slaat de sfeer in het stadion definitief om. De Graafschap-spelers juichen voor het uitvak, dat dichtbij Vak 19 ligt. Een fan van Go Ahead Eagles gooit een fakkel het uitvak in. De fakkel mist een steward van De Graafschap op een haar na. (Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)



Uiteindelijk verliezen de Eagles met 0-4. De teammanager van de Graafschap vraag de spelers om nog even op de middencirkel te wachten, terwijl de Eagles-spelers hun rondje langs de tribunes maken. De Graafschap speler Myenty Abena wordt weggehouden van de feestende supporters (Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman)

Na enkele minuten besluit de keeper van De Graafschap toch naar het uitvak te gaan, de rest volgt. Dit valt verkeerd bij Vak 19. Eagles-fans gooien aanstekers en muntjes naar de spelers van De Graafschap.

Steeds meer supporters verzamelen zich onderaan het vak. Er worden meer stewards en beveiligingsmedewerkers neergezet om te voorkomen dat fans het veld op kunnen. Tevergeefs. Wanneer spelers van De Graafschap reageren op de provocaties vanuit Vak 19, rennen de eerste supporters het veld op.



De eerste Eagles-fan die een speler van De Graafschap aanvalt, wordt direct door stewards overmeesterd. Even later volgen meer supporters. Veel supporters worden door politiemensen in burger tegen de grond gewerkt.

Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman Fotograaf: Pro Shots / Erik Pasman

Nadat de supporters het stadion hebben verlaten, wachten ongeveer tweehonderd supporters van Go Ahead Eagles de bussen van de uit-supporters op. De politie arresteert vijf mensen voor onder andere belediging en openbare geweldpleging. Een van de supporters gooide een schoen naar de ME.

En nu?

Het auditteam Voetbal en Veiligheid heeft niet voor niets een uitgebreide analyse van de situatie rondom Go Ahead Eagles gemaakt. De club staat in de top drie als het gaat om de meeste incidenten met supporters in het seizoen 2015-2016. Het risicoprofiel van de club is hoog, zo concludeert het auditteam.

Wat kan de club doen om te voorkomen dat het weer misgaat? Het uitvak verplaatsen, aldus Het auditteam. Omdat het uitvak dichtbij Vak 19 is, kan het snel escaleren. Dit was ook het geval tijdens de duels met De Graafschap, toen juichende spelers voor het uitvak er voor zorgden dat de sfeer in Vak 19 omsloeg.



Meeverhuizen

Of deze maatregel helpt, is nog maar de vraag. In 2015, toen het stadion werd verbouwd, is het uitvak verplaatst naar de Leo Halle tribune met de bedoeling om een grotere afstand te creëren tussen Vak 19 en de uit-supporters. Een groep supporters van de harde kern kocht gewoon een nieuwe seizoenskaart met een nieuwe plek in het stadion. Pal naast het uitvak.

Eén ding is zeker: nu De Graafschap gepromoveerd is naar de eredivisie, is de kans klein dat beide clubs elkaar komend seizoen treffen.