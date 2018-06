A35 bij Borne-West afgesloten na ongeval met vrachtwagens

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Drie op de tien Nederlanders zijn bezorgd over nepnieuws op internet, in vergelijking met andere landen maken de Hollanders zich veel minder druk over nepnieuws dan inwoners van vergelijkbare landen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Jornalism. 58 procent van de Nederlanders vertrouwt wat de media schrijven, vorig jaar was dat nog 50 procent.

Heeft u vertrouwen in wat de media schrijven? Of kiest u bewust voor een aantal nieuwsbronnen en betaalt u daarvoor omdat u daar wel vertrouwen in heeft.

