Bjorn Kuipers uit Oldenzaal floot zijn eerste wedstrijd, Karim El Ahmadi uit Enschede wist met Marokko net niet te winnen: ook voor Overijssel is het wereldkampioenschap voetbal in Rusland vrijdag echt begonnen.



