Vogelgriep op pluimveebedrijf in Kamperveen

Hoewel het merendeel van de twintigers nog altijd aangeeft 'ooit' te willen trouwen, zijn steeds minder jonge mensen getrouwd. Het hoogste percentage getrouwde twintigers woonde vorig jaar in de gemeente Zwartewaterland: 26 procent. Tien jaar eerder was dat percentage nog 30,2 procent.

Samenwonen zonder getrouwd te zijn, is tegenwoordig een geaccepteerde vorm van samenleven. Een huwelijk is dus niet per se meer 'nodig'. Daarnaast behoren tegenwoordig ook een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract tot de mogelijkheden om de relatie te bevestigen.

Is trouwen daardoor niet een beetje ouderwets geworden? Of droomt u nog steeds van een sprookjeshuwelijk?

