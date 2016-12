Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Kardinaal Eijk dreigt kerkdiensten in de Plechelmuskerk in Saasveld te verbieden als het parochiebestuur nog één keer een fout maakt. Het aartsbisdom Utrecht kondigt dat aan na een tweede overtreding van het parochiebestuur in korte tijd. Onlangs werd het stenen altaar in de kerk gesloopt en een omstreden stuk uitgevoerd.

Is het de schuld van de kerk zelf dat steeds minder mensen naar de kerk gaan? Of past het in de trend van de individualisering van onze samenleving? Wat vindt u?

