Boswachter Arend Spijker van de Sallandse Heuvelrug deelde vanmiddag een video op Twitter waarin te zien is hoe een loslopende hond bij Landgoed De Uitkijk in Hellendoorn een ree aanvalt. Hij is op zoek naar de eigenaar van de hond, omdat die door de aanval van zijn hond een strafbaar feit heeft gepleegd.

Wat vindt u? Moeten hondenbezitters zwaar gestraft worden als ze hun hond los laten lopen en de situatie escaleert? Of zijn dit soort gebeurtenissen zeldzaam en moeten we er niet zo zwaar aan tillen?

