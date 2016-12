Onno Jacobs: "Ik heb me het afgelopen jaar écht vastgebeten in FC Twente"

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

In aanloop naar de jaarwisseling wordt er al met vuurwerk geknald. Zaterdag werd het meldpunt vuurwerkoverlast geopend en landelijk zijn er al bijna 8000 klachten binnengekomen. Daarnaast worden er met regelmaat brievenbussen en prullenbakken opgeblazen.

Is het niet tijd voor een vuurwerkverbod voor particulieren en dat in plaats daarvan de gemeente een vuurwerkshow geeft? Of hoort vuurwerk afsteken bij de traditie?

Laat het weten door te reageren!