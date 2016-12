dinsdag 27 december 2016 | 15:33 Laatst bijgewerkt: 27-12-2016 | 16:11

De meeste Halt-straffen (14) zijn afgelopen jaarwisseling uitgedeeld in Zwolle: een gemeente waar het aantal Halt-straffen juist is toegenomen. In Hengelo werden drie jaar geleden nog 25 Halt-straffen uitgereikt, dat aantal is twee jaar later gedaald naar drie.

Buiten toegestane periode

De helft van de straffen wordt landelijk uitgedeeld aan jongeren die vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode. Ook straffen voor het voorhanden hebben van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk komen vaak voor, dit is bij zo’n veertig procent van de straffen het geval.

Verder kregen enkele jongeren een Halt-straf, omdat ze al vuurwerk hadden voordat het verkocht mocht worden, net als jongeren die meer dan 10 kilo vuurwerk voorhanden hadden.

De cijfers per gemeente zijn in onderstaande grafiek opgenomen.