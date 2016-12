woensdag 28 december 2016 | 15:10 Laatst bijgewerkt: 28-12-2016 | 15:47

De kantorenleegstand is voor het tweede jaar op rij gedaald, blijkt uit cijfers van Cushman & Wakefield. Begin deze maand stond volgens de vastgoedadviseur landelijk 14,1 procent van het kantooroppervlak leeg, een jaar eerder was dat nog 15,8 procent. De leegstand is in Overijssel het meest gedaald in Almelo: van 29 procent in 2014 naar 17,8 procent in 2016.