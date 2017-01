zondag 1 januari 2017 | 16:02 Laatst bijgewerkt: 1-1-2017 | 16:43

Foto 1 foto

Traditiegetrouw doken enkele honderden mensen vandaag weer het koude water van Het Lageveld in Wierden in het jaar met een 'frisse' start te beginnen. De duik was dit jaar wel een stuk kouder dan vorig jaar!