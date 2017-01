maandag 2 januari 2017 | 09:47 Laatst bijgewerkt: 2-1-2017 | 09:51

Het aantal jongeren dat tussen juli en oktober vorig jaar naar een studentenstad verhuisde, is bijna in elke stad gedaald. In Enschede hebben zich vorig jaar 32 minder jongeren tussen de 17 en 22 jaar gevestigd in vergelijking met het jaar ervoor.

In vergelijking met andere studentensteden blijft de daling in Enschede beperkt. Alleen in Eindhoven, Leiden en Wageningen is sprake van een stijging. Enschede is vervolgens de stad met de minst grote daling. Alle andere studenten steden zagen een grotere terugloop van het aantal jongeren.

In Utrecht is de daling het grootst: daar arriveerden vorig jaar tussen juli en oktober 719 jongeren minder dan het jaar ervoor. Naar Eindhoven en Leiden verhuisden weer iets meer nieuwe jonge inwoners dan in 2015. In dat jaar daalde het aantal verhuizingen van jongeren nog in alle studentensteden.

In het studiejaar 2014-2015 is het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten ingevoerd, waarbij de basisbeurs als gift is vervangen door een lening.