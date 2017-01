maandag 2 januari 2017 | 11:25 Laatst bijgewerkt: 2-1-2017 | 11:24

Het kost wat werk, maar dan heb je ook wat. Mart Gombert maakte een timelapse van de jaarwisseling in Zwolle.

Mart plaatste camera's op het balkon van de nieuwe bioscoop, een flat aan de Willemskade en twee camera's op de achtste verdieping van City Post.

In totaal werden er 68.000 foto's verwerkt in de timelapse. De animatie van de klok van de Peperbus, linksboven in beeld, bestaat uit 8000 foto's.

Geniet nog even na van de jaarwisseling met deze bijzondere beelden: