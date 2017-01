Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Oudejaarsdag is een 15-jarige jongen slachtoffer van een ongeluk door carbidschieten. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Het ongeluk in Wijhe grijpt pastor Marinus van den Berg erg aan, vooral omdat hij een oud-inwoner van Wijhe is. "Het carbidschieten stopte direct in Wijhe, maar in de omgeving ging het onverminderd door. Moeten er dan eerst doden vallen?", vraagt Van den Berg zich in Overijssel Vandaag af.

Wat vindt u? Heeft carbidschieten zijn langste tijd gehad?

Laat het weten door te reageren!