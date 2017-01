donderdag 5 januari 2017 | 17:00 Laatst bijgewerkt: 5-1-2017 | 17:03

Bekijk in het kaartje of en hoe snel jouw gemeente reageerde. Als je op jouw gemeente klikt krijg je meer informatie.

Op Twitter hebben we de gemeente om meer informatie gevraagd over een kapvergunning en via Facebook vroegen we waar we naar toe moesten met ons bladafval.

Twitter

Op Twitter reageerden maar drie gemeenten niet, de gemeente Almelo, Losser en Oldenzaal.

De gemeenten die reageerden op Twitter gaven meestal een antwoord waar we wat mee konden, een linkje naar de juiste pagina bijvoorbeeld, of we werden doorverwezen naar het telefoonnummer van de gemeente.

De gemeente Borne en Dalfsen maakten zich er wat gemakkelijk vanaf. Zij verwezen ons naar hun site en gaven als tip om via de zoekfunctie meer informatie te vinden over een kapvergunning.

Facebook

Op Facebook reageerden in totaal 9 van de 23 gemeenten die een account hebben. De gemeenten Staphorst en Zwartewaterland hebben geen officiële pagina.

De gemeenten reageerden allemaal behulpzaam. Met de antwoorden die we kregen konden we verder.

WhatsApp

Een aantal gemeenten hebben ook een WhatsApp-nummer waar burgers terechtkunnen met een vragen. Borne, Hof van Twente en Zwolle gebruiken al een tijdje WhatsApp. Zwolle gebruikt het nummer alleen voor meldingen over openbare ruimten.

Sinds gisteren gebruikt de gemeente Hengelo ook de chatfunctie.

Lees hier hoe de gemeenten op ons onderzoek reageren