Zo vlak na de jaarwisseling houden alle burgemeesters een nieuwjaarstoespraak. In de meeste toespraken zit wel een proefballonnetje. Zo wil burgemeester Snijders van Hardenberg wil Tesla naar de regio lokken en pleit de burgemeester van Hoogeveen voor een snelweg tussen Drenthe en Twente.

Is het goed dat burgemeesters hun visie in hun toespraak verwerken? Of zit niemand er op te wachten?

